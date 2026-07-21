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Политика

В Госдуме предрекли убийство Зеленского из-за кризиса на Украине

Депутат Чепа: военно-политический кризис может привести к убийству Зеленского
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Кризис в военном и политическом управлении, с которым столкнулся украинский лидер Владимир Зеленский на фоне отставки экс-главы МО Михаила Федорова и протестов в городах Украины, чреват отставкой президента или его убийством. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, ситуация обострятся сообщениями о возможной отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

«Кризис может привести к отставке Зеленского, к его убийству может привести. Мы понимаем, что спецслужбы западных стран имеют свои интересы. Идет борьба за влияние на Украину», — подчеркнул он.

Чепа напомнил, что прошлогодний конфликт Зеленского с антикоррупционными органами Украины по делу экс-главы офиса президента Андрея Ермака на Западе «замяли». Однако это не означает, что с нынешней ситуацией с отставкой Федорова дело будет так же, считает парламентарий.

Зеленский столкнулся с углубляющимся кризисом в военном командовании Украины после отказа экс-министра обороны Михаила Федорова вернуться в правительство, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее экс-главу Минобороны Украины Федорова заподозрили в желании стать президентом.

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