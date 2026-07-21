СМИ: на Эрдогана готовилось несколько покушений

Запрещенная в Турции и признанная террористической организация ФЕТО неоднократно предпринимала попытки организовать покушение на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана еще до и во время попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Türkiye.

Как рассказал изданию бывший бригадный генерал Ибрагим Бююкбаш, отвечавший за вопросы кибербезопасности Минобороны Турции, первоначально покушение на главу государства планировалось во время военных учений. Однако после того как спецслужбы выявили ряд подозрительных обстоятельств, участие Эрдогана в мероприятии было отменено.

По словам Бююкбаша, позднее силовые структуры получили информацию о том, что президента Турции планировали устранить по сценарию покушения на президента Египта Анвара Садата, совершенного во время военного парада в 1981 году.

Еще одна попытка покушения, как утверждает отставной генерал, была предпринята в ночь на 15 июля 2016 года во время попытки госпереворота. Она не удалась, поскольку Эрдоган заранее покинул отель в курортном Мармарисе. Кроме того, по словам Бююкбаша, ФЕТО также рассматривала возможность нападения на турецкого лидера на борту самолета иностранной авиакомпании.

Во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции не выжило 253 человека, еще 2,2 тыс. получили ранения. После подавления мятежа турецкие власти провели масштабные кадровые чистки в государственных структурах, в результате которых были уволены более 100 тысяч человек. Сотни участников попытки переворота впоследствии были приговорены к пожизненному заключению. Сам Эрдоган заявлял, что Турция продолжит преследовать сторонников ФЕТО до тех пор, пока каждый из них не будет привлечен к ответственности.

Ранее избранный президент Колумбии сообщил о готовящемся покушении на него.