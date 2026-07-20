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Политика

Эксперт: конфликт США и Ирана создает угрозы безопасности в Южной Азии

Политолог Асатрян: конфликт США и Ирана оказывает влияние на Южную Азию
U.S. Central Command/Reuters

Обострение конфликта между США и Ираном создает дополнительные угрозы безопасности в Южной Азии. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал политолог, эксперт НИУ ВШЭ Георгий Асатрян. По его словам, действия Вашингтона на Ближнем Востоке запустили цепную реакцию в регионе.

«Аналогичные действия мы видим со стороны пакистанских ВВС, которые бомбят афганские объекты. Афганцы пытаются отвечать симметрично, нанося удары по сухопутным позициям пакистанской армии. Все это приводит к дестабилизации огромного и очень густо населенного региона», — обратил внимание эксперт.

Ряд стран, по его словам, воспринимают сложившуюся ситуацию как «окно возможностей» для устранения собственных проблем.

Как сообщает The Washington Post (WP), США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном на фоне потерь среди американских военных в Иордании и Ираке.

По данным издания, Пентагон наращивает присутствие военных самолетов в регионе. При этом расширение операций будет осложнено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на переброску дополнительных войск и самолетов из-за боевых повреждений. Один из источников заявил, что у США недостаточно ресурсов для безопасного продолжения боевых действий.

Ранее Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

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