Политические перемены в ключевых странах Европы могут серьезно ослабить поддержку Киева. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

По его словам, поворотным моментом могут стать выборы во Франции в апреле 2027 года: партия нынешнего лидера республики Эмманюэля Макрона, вероятно, проиграет, а союз правых и радикально-консервативных сил, не заинтересованных в предоставлении помощи Украине, получит устойчивое большинство.

Также Станкевич отметил Великобританию, где новым лидером лейбористов стал Эндрю Бернэм: он может перераспределить приоритеты британского бюджета в пользу внутренних нужд. Кроме того, не стоит забывать о Германии и рекордно низкой популярности канцлера Фридриха Мерца, который рискует лишиться своего поста.

«И это значит, что три страны, опорных для европейской части НАТО, Британия, Франция и Германия, поменяют лидеров и приоритеты, в пользу внутренних нужд. То есть корпорация войны Зеленского теряет и финансовую опору, и политическую», — сказал политолог.

Накануне газета Financial Times рассказала, что в Евросоюзе случился «коллапс» поддержки антироссийских санкций. Все больше стран отказываются принимать меры, которые вредят их крупным компаниям. 21-й пакет столкнулся с возражениями от многих европейских столиц, в том числе Афин, которые и помешали его принятию. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неудивительным то, что рестрикции теряют популярность в Европе, ведь они обходятся странам ЕС в €3 трлн.

Ранее в Европе усомнились в возможности НАТО выполнить обещание Украине.