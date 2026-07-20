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Политика

Мэра российского города проверяют на наличие гражданства РФ

Мэра Стрежевого Дениченко заподозрили в отсутствии российского гражданства
Телеграм-канал «Мэр Стрежевого»

Мэра города Стрежевого в Томской области Валерия Дениченко заподозрили в отсутствии российского гражданства. Об этом рассказал он сам в мессенджере «Макс».

По словам мэра, ему поступило официальное письмо от стрежевского МВД России. Согласно документу, проверка проводится по федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации». Полицейских интересует, где были прописаны Дениченко и его родственники в Стрежевом на момент 6 февраля 1992 года. Сам градоначальник назвал происходящее провокацией.

«Не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Письмо поступило официально <…> Город небольшой, слухи пойдут. Очень похоже на какую-то провокацию», — написал Дениченко.

Он признался, что родился на Украине в 1974 году, но в возрасте одного года вместе с матерью переехал в село Александровское в Ставропольском крае, а через десять лет — в Стрежевой, где живет до сих пор. Мэр подчеркнул, что получал все паспорта в паспортном столе стрежевской милиции/полиции. Он возмутился, что теперь этот же отдел проводит проверку.

Дениченко отметил, что за годы службы проходил куда более серьезные проверки, в том числе оформление допуска к государственной тайне и получение загранпаспорта.

Ранее в российском регионе в один день в отставку ушли сразу два мэра.

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