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Политика

СМИ предрекли Киеву потерю поддержки европейских союзников

Welt: Украина может лишиться поддержки Европы из-за выборов
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас наступает решающая фаза украинского конфликта, так как в ближайшее время Киев может лишиться поддержки со стороны Европы из-за предстоящих там выборов. Об этом пишет Welt.

По данным издания, Украина остается уязвимой перед российскими баллистическими ударами, несмотря на активное применение дронов. Как отмечается в материале, в «коалиции желающих» уже наметился раскол. По сведениям Welt, Болгария вышла из объединения, а Польша до сих пор не присоединилась к противоракетной инициативе.

Кроме того, издание указывает на то, что в ближайшее время ожидается уход с поста президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также пройдут выборы в ряде других европейских государств. Отмечается, что их преемники могут оказаться менее расположенными к поддержке Киева.

В материале подчеркивается, что ближайшие месяцы станут для Украины решающими, особенно до наступления зимы.

До этого лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о необходимости прекращения поставок вооружений и любой другой помощи Украине со стороны Германии. Она отметила, что ее партия выступает за дипломатическое урегулирование между Западом и Востоком. Она подчеркнула, что в случае участия АдГ в правительстве, партия будет добиваться мирных переговоров.

Ранее на Украине протестующие перешли от поддержки Федорова к критике Зеленского.

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