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Политика

В МИД РФ осудили американо-израильскую агрессию против Ирана

Захарова: усилия по урегулированию кризиса вокруг Ирана сведены на нет
Сергей Гунеев/РИА Новости

Все усилия по урегулированию кризиса, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, фактически были сведены на нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован в Telegram-канале ведомства.

По словам дипломата, инцидент вызывает серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности объекта, находящегося под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), так и в плане общей динамики вокруг Ирана.

«Любые попытки на этом фоне раздувать мнимые угрозы <...> являются не чем иным, как банальным прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Иране», — отметила Захарова.

По ее словам, такие действия неизбежно приведут к негативным последствиям не только для дестабилизированного Ближнего Востока, но и для всего мира.

Захарова также отметила, что право неядерных государств на освоение атомной энергии в мирных целях не должно ставиться под вопрос или подвергаться ударам, и выразила надежду на то, что МАГАТЭ предпримет шаги по пресечению подобных действий.

Строящаяся АЭС «Дарховейн» на юго-западе Ирана подверглась ударам Вооруженных сил США в ночь на 19 июля. В МАГАТЭ заявили, что расследуют инцидент, но уточнили, что объект находится на ранней стадии строительства и не содержит ядерных материалов, риска выброса радиации нет.

Ранее США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем.

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