В Казахстане потребовали прекратить атаки на инфраструктуру экспорта нефти

Власти Казахстана потребовали остановить проведение атак на инфраструктуру, задействованную в экспорте республиканской нефти. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Мы призываем государства-партнеры решительно осудить эти нападения, а все заинтересованные стороны — совместно разработать конкретные практические меры. Мы убеждены, что только неукоснительное соблюдение норм международного права способно предотвратить повторение подобных инцидентов», — говорится в документе.

В МИД Казахстана добавили, что мирному урегулированию конфликтов нет альтернатив. В связи с этим ведомство подтвердило приверженность республики принципам международного права и обеспечению надежной работы международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов.

19 июля морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума атаковали украинские беспилотники. В результате погрузку нефти были вынуждены остановить. После удара на танкере ASIA возник пожар, его потушили.

Розлива нефти не произошло, никто из сотрудников терминала не пострадал. В компании обратили внимание, что на борту танкеров работают международные экипажи.

Ранее на терминале в Черном море остановили погрузку нефти из-за атаки ВСУ.