Канцлер Германии ответил на критику в адрес своего стиля и манеры общения с населением

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF отверг критику в адрес своего стиля и манеры общения с населением.

По его словам, многие люди с ним согласны. Мерц возмутился фактом того, что в медиа всегда показывают только тех, кто высказывает критику в его адрес.

В ответ на упрек в том, что Мерц оскорбляет людей, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, он подчеркнул, что не хотел никого задеть лично. Канцлер рассказал, что пытается описать проблему, которая существует в стране, а также выработать решение, что можно сделать только вместе с людьми.

Мерц добавил, что знает, как много люди делают и как тяжело они работают, но следует демонстрировать более высокую производительность в Германии. Канцлер добавил, что настаивает на своих словах.

Мерц оказался в центре скандала после встречи с избирателями 30 апреля. На мероприятии больная раком женщина поинтересовалась у него, почему немецкое правительство решило провести сокращения в сфере здравоохранения и одновременно с этим планировало повысить зарплаты министрам. Вместо того чтобы проявить сочувствие, Мерц начал оправдываться и назвал ее заявление ложным. При этом, как пишет Bild, инициатива о повышении окладов чиновникам действительно разрабатывалась, но была свернута. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии рассказали о беспрецедентном падении рейтинга Мерца.