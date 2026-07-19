«Грязная игра»: депутат Толмачев — об инициативе премьера Венгрии разрешить голосовать с 16 лет

Депутат Госдумы Александр Томачев в беседе с «Газетой.Ru» назвал грязной игрой и использованием детей в своих целях инициативу премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра дать право голосовать на выборах с 16 лет вместо нынешних 18 лет.

«С учетом последних веяний во внутренней политике Венгрии высказывание Мадьяра выглядит как желание заполучить голоса путем влияния на самую юную часть избирателей. В контексте политики Евросоюза можно считать подростков в возрасте 16 лет самой незащищенной и уязвимой перед низкокачественными манипуляциями группой. Упор на эмоции тех, кто не имеет прививки жизненного опыта, кто окутан русофобской пропагандой и искаженной историей XX века, — это использование Мадьяром детей в своих целях. У его партии возникли проблемы, все громче люди выражают недовольство новым премьером, и для него такая инициатива — это шанс обеспечить себе будущее на следующих выборах и в дальнейшей политической жизни. Даже ценой детских голосов в грязной игре», — сказал Толмачев.

По его мнению, если в России прозвучат подобные предложения снизить избирательный ценз, то к обсуждению инициативы нужно будет «обязательно привлечь общественность и экспертов».

«Если подобная инициатива прозвучит, например на встречах с гражданами или от профильных сообществ, рассмотрим ее, однако пока таких предложений не поступало. Вопрос касается не только предоставления избирательных прав — в отличие от западных коллег, мы рассматриваем его в комплексе, как часть эмансипации подростков в целом», — заявил Толмачев.

Ранее венгерский премьер призвал разрешить гражданам страны голосовать с 16 лет.