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Политика

США обеспокоены по поводу возможного отказа от доллара в мире из-за санкций против РФ

NYT: в администрации США опасаются, что санкции против РФ могут подорвать доллар
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В администрации президента США опасаются, что законопроект об ужесточении санкций против России может сильно подорвать роль доллара как основной мировой валюты. Об этом сообщает газета The New York Times.

В статье говорится, что этот документ ставит Белый дом перед дилеммой: законодатели настаивают на ведении дальнейшей финансовой войны, в то время как администрация опасается, что активное применение санкций может привести к отказу от доллара в пользу китайского юаня и криптовалют.

По словам авторов материала, жесткие санкции могут подтолкнуть другие страны к поиску альтернативных валют, чтобы обойти влияние США и смягчить потенциально разрушительные последствия для своих экономик. Рестрикции также могут создавать проблемы с соблюдением законодательства для американских банков, которые должны следить за тем, чтобы не проводить платежи в пользу лиц или компаний, внесенных в черный список, отмечается в публикации.

Законопроект, который был разработан сенатором Линдси Грэмом, позволяет расширить сферу применения санкций, включив тарифы для покупателей российских энергоносителей, в том числе Китая и Индии, которые при этом являются одними из основных торговых партнеров США.

Ситуация вокруг документа развивается тот момент, когда администрация пересматривает свою обширную программу санкций из-за опасений, что интенсивное использование финансовых методов ведения войны сделало американское государственное управление менее эффективным, подчеркивает NYT.

Ранее в конгрессе США призвали заблокировать законопроект об антироссийских санкциях.

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