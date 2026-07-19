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Политика

В МИД России раскрыли содержание бесед с Китаем по Украине

МИД: Россия и Китай поддерживают контакты по вопросам урегулирования на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и Китай в доверительном ключе на различных уровнях поддерживают контакты по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования», — сообщил замминистра.

По словам Руденко, Москва признательна Пекину за «сбалансированную позицию» по украинскому конфликту и приветствует стремление КНР играть позитивную роль в поиске мирного решения. Замминистра подчеркнул, что Россия и Китай выступают против ущерба легитимным интересам других стран в области безопасности с целью получения каких-либо преимуществ.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И дал понять главе евродипломатии Кайе Каллас, что КНР невыгодно поражение России на Украине. По информации газеты South China Morning Post, Китай не может себе позволить поражение российской стороны, поскольку опасается, что США перенесут свое внимание на Пекин. Издание подчеркивает, что российско-украинский конфликт остается одним из главных источников разногласий между Китаем и Евросоюзом, который критикует Пекин за поставляемые России товары двойного назначения.

Ранее в Китае назвали главную задачу в украинском конфликте.

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