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Политика

В США впервые запустили процедуру высылки «иностранных террористов»

Суд в США впервые рассмотрит дело о депортации «иностранных террористов»
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Администрация президента США Дональда Трампа впервые применила ранее не использовавшийся юридический инструмент для депортации иностранцев, признанных иностранными террористами. Об этом пишет РИА Новости.

«15 июля 2026 года Соединенные Штаты направили в суд, уполномоченный рассматривать дела о выдворении иностранных террористов, запрос на основании раздела 8 Свода законов США, параграфа 1531», — отмечается в распоряжении судьи Джоан Эриксен. В ходатайстве содержится требование о высылке из страны ответчика по вышеуказанному делу

В минувший четверг состоялось судебное заседание по данному вопросу. Детали разбирательства не раскрываются. Из представленного ходатайства открыт только титульный лист, где указано, что содержание материала имеет гриф секретности.

Специализированный суд по делам о выдворении иностранных террористов был учрежден Конгрессом США в 1996 году. Он определяет, подлежат ли иностранные граждане депортации на основании их отнесения к категории «иностранных террористов». До июля 2026 года данный суд не рассматривал ни одного дела.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили расширение списка оснований для выдворения из России.

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