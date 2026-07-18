Турецкий обозреватель пришел к неутешительному выводу о Евросоюзе

Турция начала постепенно осознавать бесперспективность своего вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.

«При нынешней политике Брюсселя двери Европейского союза будут закрыты для республики навсегда», — сказал эксперт.

Он отметил, что о понимании Анкарой данного факта свидетельствуют последние высказывания турецких властей, которые перестали рассчитывать на продвижение переговоров о вступлении страны в ЕС. По словам Мумлу, диалог о расширении регионального содружества за счет принятия Турции оказался фактически заморожен.

В начале июля Турция направила письмо в Европейский платежный совет, сообщив о своей заинтересованности в присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Как писало агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление по итогам экономического диалога высокого уровня ЕС — Турция, стороны согласились, что потенциальное участие республики в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи и поспособствует развитию торговли.

Ранее представители ЕС обратились к Турции по поводу российского газа.