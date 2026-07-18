Активно расширяющийся военный блок НАТО убеждает другие страны в том, что не представляет ни для кого опасности, но все помнят атаку на Югославию, Ливию, Ирак и Афганистан. Так первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» слова генсекретаря альянса Марка Рютте о том, что НАТО — оборонительный альянс, который не собирается ни на кого нападать.

«Пусть Рютте расскажет это Югославии, Ливии, Ираку или Афганистану, которые не только были атакованы, но и оккупированы войсками Североатлантического альянса. Эта откровенная ложь может быть рассчитана разве что на тупоголовых европейцев, которые, как [экс-глава МИД ФРГ Анналена] Бербок, не знают, сколько градусов прямой угол, или как [экс-премьер Великобритании] Лиз Трасс, считают, что Ростовская и Воронежская области России не принадлежат. Таким можно заливать в уши любую чушь, степень необразованности на Западе достигла такого предела, что могут и поверить. Здесь буквально по-библейски — волки выдают себя за агнцев, агрессивно расширяющийся блок, убивший по всему миру сотни тысяч человек, старается убедить всех в том, что он не представляет ни для кого опасности», — сказал Журавлев.

По мнению парламентария, НАТО не от кого обороняться — единственное даже формально противостоявшее ему военное объединение — Варшавский договор — прекратило свое существование три десятка лет назад.

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