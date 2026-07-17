Бывший командир украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин счел смешными разговоры о гарантиях безопасности, которые западные страны могут предоставить Киеву. Он высказался о ситуации в эфире канала «Апостроф».

По мнению военнослужащего, который сейчас занимает должность заместителя командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ), Запад может за счет своих возможностей и ресурсов усиливать армию его страны.

«Никаких других гарантий они нам дать не могут. Смешно говорить о гарантиях безопасности со стороны наших западных партнеров. У них нет даже тех родов войск, которые могли бы это обеспечивать», — пояснил Жорин.

Он выразил уверенность, что формальная отправка какого-либо из иностранных контингентов на Украину не даст результата и не повлияет на положение дел в стране.

13 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россию нельзя вовлекать в процесс формирования гарантий безопасности для Украины. Как он сказал, определение формата таких гарантий якобы является исключительной прерогативой Киева и его западных партнеров. В Кремле с этими словами не согласились и отметили, что высказывание немецкого политика свидетельствует о тупиковости позиции европейских государств.

Ранее в США допустили, что урегулирование на Украине не потребует гарантий безопасности.