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Политика

Захарова напомнила о принципах, на которых была признана независимость Украины

Захарова: в Киеве забыли о внеблоковом и нейтральном статусе Украины
Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина давно забыла о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны как о базовых принципах, на основе которых мир признал ее независимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем комментарии она отмечает, что 16 июля 1990 года Украиной была принята декларация о государственном суверенитете страны. Однако об этой дате в Киеве не вспомнили.

«В Киеве давно позабыли о торжественно провозглашенных тогда базовых принципах украинской государственности — внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны. Именно на этой основе мировое сообщество и признало позднее независимость Украины», — указала дипломат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское государство не может оставаться нейтральным из-за событий 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Он напомнил, что в тот год у республики был соответствующий внеблоковый статус.

Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что глобальный Юг сотрудничает с Россией.

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