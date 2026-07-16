Никарагуа разорвала дипотношения с Италией из-за высказываний главы МИД Таяни

Власти Никарагуа объявили о прекращении дипломатических отношений с Италией, что стало следствием высказываний министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которые были расценены в Манагуа как оскорбительные. Об этом сообщает агентство EFE.

«Разрыв произошел в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который оскорбил народ и власти Никарагуа, игнорируя все нормы уважения к отношениям между народами и правительствами», — говорится в официальном сообщении правительства Никарагуа, опубликованном агентством.

Обострение произошло после того, как Таяни вновь поднял вопрос об экстрадиции Алессио Касимирри, одного из убийц бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро, который уже много лет скрывается в Никарагуа.

На днях в Мадриде Таяни отдал дань памяти Моро, убитому членами «Красных бригад» в 1978 году, и раскритиковал власти Никарагуа за то, что они продолжают предоставлять защиту Касимирри. Министр отметил, что запросы об экстрадиции, направленные итальянской стороной, не выполняются.

Согласно данным итальянского правосудия, Касимирри был непосредственно вовлечен в убийство Моро и бежал в Никарагуа в начале 1980-х годов.

Ранее Италия объявила о высылке двух военных атташе посольства России в Риме.