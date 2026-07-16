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Политика

В Госдуме отреагировали на фантазии Кулебы о «будущем» крымчан

Депутат Шеремет: крымчанам нет дела до фантазий Кулебы относительно полуострова
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал угрозы экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о создании невыносимых условий для крымчан в случае захвата полуострова. Слова парламентария приводит РИА Новости.

По мнению депутата, угрозы со стороны украинских политиков, придерживающихся радикальных взглядов, звучат неоднократно, однако они не находят отклика у населения региона.

Поводом для реакции стали слова Кулебы о том, что в случае установления контроля над Крымом и новыми российскими регионами, Украине необходимо организовать «период охлаждения», в ходе которого жителям этих территорий будет ограничено избирательное право и созданы максимально тяжелые условия существования.

«Жители полуострова уже не раз слышали угрозы исходящие от исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, которые заявляли, что камня на камне не оставят или сделают его безлюдным. Этим психически больным людям не понять, что Крым раз и навсегда вернулся домой в Россию и крымчанам нет дела до их больного воображения», – сказал Шеремет.

Также депутат предположил, что подобные резкие заявления могут быть попыткой Кулебы привлечь к себе внимание с целью возвращения в политическую элиту.

В марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума, состоявшегося после смены власти в Киеве. Украина и ряд западных государств продолжают рассматривать полуостров как временно оккупированную территорию.

Ранее в Крыму заявили, что научились распознавать украинские фейки.

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