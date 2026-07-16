Фараж призвал к укреплению ВМС Британии после баннера о Мальвинских островах на ЧМ

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в ответ на инцидент с баннером о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов на чемпионат мира по футболу заявил, что Великобритании следует как можно скорее укреплять свои военно-морские силы (ВМС). Об этом он написал в соцсети X.

«Хотя поведение некоторых аргентинских игроков вчера вечером вызвало у меня отвращение, самое важное, что нужно сделать, - это как можно скорее укрепить Королевские военно-морские силы», — написал Фараж.

Сборная Аргентины отпраздновала победу над командой Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 с баннером «Мальвины — аргентинские», что является нарушением регламента, запрещающего политические заявления на поле.

Мальвинские (Фолклендские) острова — спорная территория между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году между странами произошел вооруженный конфликт, который Аргентина проиграла. В 2013 году жители островов проголосовали за статус заморской территории Великобритании (99,8%).

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