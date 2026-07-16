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Политика

Небензя раскрыл свои ожидания от будущего генсека ООН

Небензя: РФ ожидает от нового генсека ООН объективной оценки ситуации на Украине
Mike Segar/Reuters

Россия ожидает от будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) объективной оценки ситуации на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в разговоре с РИА Новости.

«Кто бы из них ни был избран, мы рассчитываем на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее, чем относится к нему нынешний генеральный секретарь», — сказал Небензя.

Также он подчеркнул, что Россия потребует у нового генсека список жертв событий в Буче на Украине. Представленные ранее ответы ООН не устраивают российскую сторону.

Срок полномочий действующего главы ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков.

8 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый руководитель ООН должен быть беспристрастным и не подыгрывать Западу, в том числе в вопросах, касающихся Украины.

Ранее МИД России поделился ожиданиями от нового генсека ООН.

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