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Политика

Эксперт объяснил, что изменится, если Буданов займет должность главы МО Украины

Политик Селиванов: под руководством Буданова МО Украины перейдет к диверсиям
Danylo Antoniuk/ZUMA Press Wire

Экс-помощник министра обороны Украины (2013 год) Алексей Селиванов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) может занять пост министра обороны страны.

По мнению эксперта, ведомство при Буданове сосредоточится на терактах. Если главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский является общевойсковым генералом, то нынешний глава ОП специализируется именно на диверсионной работе, отметил он.

«Потому что воевать Украине сегодня некем. Все мотивированные, желающие воевать против России закончились. Насильственно наловленными алкоголиками все дыры на фронте не заткнешь. Поэтому дыры на фронте закрывают дронами, а удары наносят различными диверсионными методами. Начиная от дронов, ракет, над которыми они сейчас работают, и заканчивая биодронами — те, кто в курсе, те в курсе», — сказал Селиванов.

О том, что Буданов может уйти со своей должности и возглавить Минобороны, сообщила накануне депутат Верховной рады и член фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк. Кресло главы ОП, по ее информации, может занять уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ранее стало известно о желании Зеленского «скинуть» на Буданова все неудачи Минобороны.

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