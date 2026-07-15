Постпредство: Россия приветствует консенсус в ОЗХО по химическому досье Сирии

Россия приветствует политический консенсус, достигнутый в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в вопросе закрытия химического досье Сирии. Об этом РИА Новости заявили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.

Дипломаты отметили, что у стран-членов Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) разное мнение относительно реализации механизма закрытия досье. В частности, одни государства считают, что Технический секретариат ОЗХО должен действовать в рамках своего мандата.

«Другие полагают, что действовать надо оперативно, исходя из непростой ситуации, в которой САР оказалась в последнее десятилетие», — сказала в постпредстве.

9 июля исполнительный совет ОЗХО вернул Сирии права и привилегии, предусмотренные КЗХО. Этот шаг стал возможен благодаря прогрессу, достигнутому сирийским руководством в урегулировании вопросов, касающихся химического арсенала страны.

Ранее сообщалось, что США снимут с Сирии статус государства — спонсора терроризма.