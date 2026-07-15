Эксперт объяснил, как закрытие Баб-эль-Мандебского пролива повлияет на цены на нефть

Закрытие хуситами Баб-эль-Мандебского пролива поддержит рост мировых цен на нефть, однако переоценивать влияние этого маршрута не стоит. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев. Он отметил, что через эту водную артерию проходит лишь 3–5% всех морских поставок углеводородов.

«Вероятное перекрытие маршрута подстегнет цены на нефть, но выше 110–115 долларов котировки не поднимутся — слишком скромные объемы нефти перевозятся через пролив», — сказал эксперт.

Основным ориентиром для нефтяного рынка остается ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительно больший объем мировых поставок, добавил он.

Как сообщило 13 июля агентство Fars со ссылкой на члена политического бюро движения «Ансар Аллах» Мухаммеда аль-Фарха, Йемен может в ближайшее время может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

По словам политика, Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, а цена на нефть вырастет до $200 за баррель.

Очередной виток эскалации возник после того, как в ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ Вашингтон начал новую серию ударов по иранским целям. Тегеран в свою очередь атаковал американские объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

Ранее в Иране заявили о планах «национализировать» Ормузский пролив.