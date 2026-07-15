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Политика

Президент Южной Кореи заявил, что у него больше нет дома

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру
IMAGO/Matrix Images/Korea Pool/Global Look Press

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру и заявил. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации журналистов, глава гогосударства выставил на продажу свою единственную квартиру в городе Соннам недалеко от Сеула в феврале, чтобы повысить доверие граждан к проводимым им мерам по стабилизации рынка недвижимости.

Южнокорейские власти в настоящее время способствуют стимулированию не живущих в своем жилье собственников быстрее продавать недвижимость, а не придерживать его для инвестиций и спекуляций. Таким образом они хотят расширить жилищный фонд и искоренить проблему пустующих квартир, которые как активы негативно влияют на ценообразование на местном рынке недвижимости.

«У меня теперь нет дома», — сказал Ли Чжэ Мен в ходе заседания в кабинете министров по вопросам жилищной политики.

Президент продал квартиру площадью 164 квадратных метра совместно со своей супругой Ким Хэ Ген — жильем они владели с 1998 года. В феврале оно было выставлено на продажу за 2,9 млрд вон (около 1,9 млн долларов) и продано именно по этой цене. Предварительный договор купли-продажи уже подписан, основной будет оформлен в ближайшие дни. В настоящее время глава государства с супругой проживают в официальной резиденции в сеульском районе Ханнамдон.

Ранее экс-главе Южной Кореи дали два года тюрьмы за бесплатные соцопросы.

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