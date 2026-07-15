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Политика

На Украине заявили о «суверенном праве» возводить в герои пособников нацистов

Экс-глава МИД Украины Тарасюк: определять героев – суверенное право страны
РИА «Новости»

Экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк считает, что у Украины есть «суверенное» право определять, кого считать героем. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина», комментируя конфликт с Польшей, поводом которого стала героизация украинских пособников нацистов.

«Они могут не любить наших героев, но это наше суверенное право – определять, кого считать героем. Мы же не указываем полякам, хотя они героизируют тех, кто уничтожал украинцев. Рост популярности лидера правых Навроцкого свидетельствует о том, что польское общество увлечено этим популизмом. Но со стороны Украины это не разжигается», — отметил он.

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал одно из подразделений ВСУ в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России). Из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

11 июля Навроцкий также заявил, что поляки не хотят видеть у себя дома черно-красный флаг ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организации запрещены в России).

7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. А глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и Варшава обречены на равноправные, стратегические и взаимовыгодные отношения.

Ранее Тарасюк предложил переименовать Украину в «Русь».

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