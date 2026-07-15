Дмитриев посоветовал ЕС и Великобритании помнить о своем месте в роли вассалов

Великобритании и странам — членам Европейского союза (ЕС) следует помнить о своем месте в роли вассалов. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби о том, что стратегия «средних держав» вызывает беспокойство у Пентагона. В ведомстве считают, что позиция соответствующих стран в конечном итоге приведет лишь к потере денег и времени.

«Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус «средней державы», начала вызывать у Соединенных Штатов тревогу. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место», — отметил Дмитриев.

«Средними державами» называют государства, которые играют существенную дипломатическую и экономическую роль на региональной и международной политической аренах, но при этом не обладают глобальной гегемонией.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон призвал «средние державы» объединиться, чтобы противостоять непредсказуемости США и доминированию КНР. По словам главы государства, перед «средними державами» стоит цель не быть вассалами «гегемонистских держав».

Ранее на Западе назвали «средние державы» будущим нового миропорядка.