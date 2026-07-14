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Политика

В ЕС ожидают сокращения населения более чем на 50 млн человек

В ЕК прогнозируют сокращение населения ЕС к 2100 году почти на 52 млн человек
Reuters

Население Евросоюза к 2100 году может сократиться почти на 52 млн человек. Такой прогноз дает Еврокомиссия в докладе о демографических изменениях.

В докладе, который подготовил Объединенный исследовательский центр, говорится, что численность населения Европы в настоящее время достигла своего пика.

«Сегодня в ЕС проживает 450,6 миллиона человек, а к 2050 году, по прогнозам, население Евросоюза сократится примерно до 445 миллионов, а к 2100 году — до 398,8 миллиона, то есть в общей сложности на 11,7%, до уровня 1970-х годов», — указано в нем.

Согласно прогнозу, к 2050 году почти каждый третий житель ЕС будет в возрасте 65 лет и старше — по сравнению с каждым пятым сегодня, а к 2100 году ожидаемая продолжительность жизни может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин. Ребенок, родившийся в ЕС в 2023 году, может прожить без серьезных заболеваний до 75,3 года.

До этого сообщалось, что в США на десятилетия раньше запланированного срока может произойти первое сокращение населения в истории страны.

Ранее Маск заявил об угрозе исчезновения белого населения.

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