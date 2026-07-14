Европейскому союзу следует думать об улучшении благосостояния своих граждан, а не заниматься русофобией. Об этом на своей странице в социальной сети X написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он прокомментировал призыв ряда стран к Евросоюзу прекратить финансирование международных спортивных организаций, снимающих ограничения с России. По словам Мемы, никогда в истории европейская цивилизация не опускалась столь низко. Он отметил, что европейским политикам следует сосредоточиться на улучшении благосостояния собственных граждан, а не заниматься ненавистнической русофобской кампанией.

Мема подчеркнул, что спорт объединяет людей и продвигает универсальные ценности, но в Европе об этом забыли. И это является еще одним моментом большого позора.

14 июля стало известно, что Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают санкции со спортсменов России и Белоруссии.

Ранее страны ЕС категорически осудили решение МОК по России.