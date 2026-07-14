В Чехии подтвердили приговор местному политику за толстовку с буквой Z

Верховный суд Чехии оставил в силе приговор бывшему региональному лидеру «Партии зеленых» Павелу Крживке, осужденному за появление на публике в одежде с принтом в виде буквы Z. Об этом пишет портал Novinky.

Апелляцию Крживки отклонили с формулировкой о том, что поддерживать боевые действия российских войск на Украине нельзя даже под в качестве свободы самовыражения.

Предыдущая инстанция признала политика виновным еще в ноябре прошлого года. Его привлекли к ответственности за публичное появление в толстовке с буквой Z и надписью на русском языке «За победу».

Представительница Верховного суда Чехии Габриэла Томичкова пояснила, что решающим аргументам стала не сама по себе буква Z, а ее сочетание с надписью, из-за которого принт, по ее словам, в совокупности представлял собой публичное высказывание в поддержку российской военной операции. Кроме того, добавила чиновница, конституционное право на свободу слова не безгранично.

«Речь шла не только о самой букве Z, но и о сочетании нескольких мотивов, совокупное значение которых, по мнению суда, не допускало иной разумной интерпретации», — заявила пресс-секретарь суда.

Крживка получил шесть месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком. Окончательный текст решения еще не опубликован.

Ранее обозвавшего ребенка в шапке с буквой Z признали террористом.