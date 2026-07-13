Отстранение российской сборной от участия в чемпионате мира по футболу является политическим решением, и оно отражает те двойные стандарты, которые сейчас присущи Западу. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

«Решение об отстранении российской сборной по футболу от участия в ЧМ безусловно является политическим. Если мы внимательно посмотрим на те причины, которые предъявляются в качестве оснований для отстранения российской сборной от участия, то эти же причины могут применяться и к огромному количеству других сборных, которые, тем не менее, участвуют в чемпионате мира», — сказал посол.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Национальная команда не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года и была полностью исключена из отборочных циклов Евро-2024 и ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. Финальный матч состоится 19 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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