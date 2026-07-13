Посол Бразилии рассказал о планах по запуску прямых рейсов с Россией

Вопрос об открытии прямых рейсов между Россией и Бразилией обсуждается на протяжении долгого времени. Тем не менее в настоящий момент пока не принято решение о конкретной дате запуска прямых рейсов. Такой информацией с «Газетой.Ru» поделился посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

«На последнем заседании комиссии высокого уровня России и Бразилии поднималась тема о запуске прямых перелетов, и представители обоих правительств сошлись в том, что необходимо уделить этому вопросу особое внимание. Можно сказать, что у правительств России и Бразилии имеется понимание относительно регуляторных вопросов по открытию данных рейсов», — сказал посол.

Однако все финальные решения по данному вопросу должны принимать авиакомпании, которые будут осуществлять эти рейсы, подчеркнул Родригес дос Сантос.

«Такие вопросы, как маршрут или частота рейсов обсуждаются между правительствами, но то, каким образом эти рейсы будут выполняться, — это прерогатива конкретных авиакомпаний. Так что в конечном итоге многое зависит не от правительств стран, а от компаний, которые ориентируются на вопросы рентабельности», — заключил он.

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Ранее власти объяснили, почему Россия не запускает рейсы в Бразилию.