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Политика

Трамп рассказал о встрече по иранскому вопросу

Трамп: встреча по Ирану прошла 12 июля, были достигнуты договоренности
Yves Herman/Reuters

Встреча по ситуации вокруг Ирана состоялась в воскресенье, 12 июля, были достигнуты определенные договоренности, однако Тегеран запросил у Вашингтона поправки, которые сторона США вносить не намерена. Об этом рассказал глава государства Дональд Трамп, сообщает Fox News.

«С ними все происходит в последний момент. <...> И вчера все было согласовано. А потом они покинули помещение, вновь позвонили и сказали, что им надо внести пару изменений. Я сказал: «Изменений? <...> Мы не будем вносить изменения», — заявил журналистам американский лидер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты собираются обрушить на Исламскую Республику жесткие удары.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.

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