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Политика

Азербайджан рассматривает возможность покинуть Совет Европы

Алиев допустил полный выход Азербайджана из Совета Европы
Вугар Амруллайев/РИА Новости

Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на открытии Шушинского глобального медиафорума, сообщает Report.

Глава государства напомнил, что в 2023 году ассамблея приняла резолюции, направленные против Азербайджана, а в январе 2024 года лишила азербайджанскую делегацию права голоса. Алиев назвал это наказанием за восстановление территориальной целостности своей страны.

«Сожалею, что произошло именно так. В 2001 году, будучи депутатом парламента Азербайджана, я возглавлял нашу делегацию. Ежегодно проводилось четыре сессии ПАСЕ. В 2023 году мы освободили от оккупации территории. Однако для того, чтобы наказать Азербайджан, были приняты соответствующие резолюции», — заявил глава республики.

Он назвал мудрым решение Баку не участвовать в заседаниях без права голоса, не выбирать судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и не признавать принимаемые ими решения.

«Я открыто заявляю, что Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из организации. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, а попытаться найти выход из сложившейся ситуации», — поделился Алиев.

По его словам, Баку не хочет конфронтации, но считает несправедливым решение лишить его делегацию права голоса, обвинения в нарушении прав человека — необоснованными, а отношение — предвзятым.

«Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, никто этого не почувствует. То есть здесь многое не изменится. Возможно, станет даже лучше», — заявил Алиев.

Он отметил, что Азербайджан вступал в организацию 25 лет назад с надеждой на помощь в урегулировании карабахского конфликта, однако эти ожидания не оправдались.

Ранее Алиев заявил о готовности выпускать вооружения с Украиной.

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