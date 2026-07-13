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Политика

Стало известно, что будет обсуждаться в Брюсселе на Совете Евросоюза по иностранным делам

Главными темами Совета ЕС по иностранным делам станут Украина и Ближний Восток
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основными темами встречи глав МИД государств ЕС на заседании Совета Европейского союза 13 июля в Брюсселе станут Украина и Ближний Восток. Об этом со ссылкой на опубликованную повестку заседания сообщает «Интерфакс».

Перед началом заседания министры обменяются неформальными мнениями с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Затем министры иностранных дел 27 государств ЕС в соответствии с установленным Евросоюзом двухэтапным подходом о постоянной поддержке Киева и продолжении давления на Москву обсудят вопрос Украины.

Главы МИД, скорее всего, сосредоточатся на готовности украинской энергетики к следующей зиме. В обсуждение войдут вопросы срочной поддержки противовоздушной обороны, потребности в финансировании, помощи в защите и ремонте критически важной энергетической инфраструктуры.

Совет ЕС также обсудит дальнейшие меры по противодействию российскому «теневому флоту», включая новые санкции и операции по досмотру судов.

Кроме того, ожидается, что на заседании в Брюсселе будут утверждены новые тематические списки, которые касаются ряда санкционных режимов.

12 июля сообщалось, что в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон саммит «коалиции желающих» по поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что Украина будет производить дальнобойные ракеты совместно со странами ЕС.

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