Стало известно, что будет обсуждаться в Брюсселе на Совете Евросоюза по иностранным делам

Основными темами встречи глав МИД государств ЕС на заседании Совета Европейского союза 13 июля в Брюсселе станут Украина и Ближний Восток. Об этом со ссылкой на опубликованную повестку заседания сообщает «Интерфакс».
Перед началом заседания министры обменяются неформальными мнениями с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Затем министры иностранных дел 27 государств ЕС в соответствии с установленным Евросоюзом двухэтапным подходом о постоянной поддержке Киева и продолжении давления на Москву обсудят вопрос Украины.
Главы МИД, скорее всего, сосредоточатся на готовности украинской энергетики к следующей зиме. В обсуждение войдут вопросы срочной поддержки противовоздушной обороны, потребности в финансировании, помощи в защите и ремонте критически важной энергетической инфраструктуры.
Совет ЕС также обсудит дальнейшие меры по противодействию российскому «теневому флоту», включая новые санкции и операции по досмотру судов.
Кроме того, ожидается, что на заседании в Брюсселе будут утверждены новые тематические списки, которые касаются ряда санкционных режимов.
12 июля сообщалось, что в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон саммит «коалиции желающих» по поддержке Украины.
Ранее сообщалось, что Украина будет производить дальнобойные ракеты совместно со странами ЕС.