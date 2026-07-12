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Политика

Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани

Скончался бывший правитель Катара Хамад бен Халифа Аль Тани
Ibraheem Al Omari/Reuters

Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, возглавлявший государство на протяжении 18 лет и являвшийся отцом действующего правителя страны, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила в соцсети X канцелярия эмира.

В официальном заявлении говорится, что Хамад бен Халифа Аль Тани умер утром в воскресенье. В канцелярии назвали его смерть тяжелой утратой для страны.

Хамад бен Халифа Аль Тани считается основателем современного Катара. Даже после передачи власти своему сыну он продолжал пользоваться большим влиянием и уважением в стране.

В начале июля в Тегеране прошло прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Траурные мероприятия посетили зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, президент Ирака Низар Амиди и многие другие политики.

Спустя три дня по основным улицам иранской столицы прошло траурное шествие. 7 июля церемония прощания состоялась в городе Кум — главном религиозном центре Ирана. Тогда же тело Хаменеи перевезли в Ирак — траурные мероприятия прошли в Наджафе и Кербеле. Погребение состоялось в Мешхеде, родном городе аятоллы, 9 июля.

Ранее останки первого короля Англии нашли под автостоянкой.

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