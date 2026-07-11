Американский конгрессмен Ро Кханна сообщил об инциденте во время своего визита на Западный берег реки Иордан, в ходе которого он и его группа были задержаны вооруженными израильскими поселенцами. Его слова приводит Reuters.

По словам Кханны, инцидент произошел в деревне, которая была разрушена израильскими поселенцами.

«Эти бандиты появились с винтовками M4, оружием американского производства, и задержали нас», — цитирует конгрессмена агентство.

Кханна также рассказал, что поселенцы вызвали Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), и военные приняли сторону поселенцев. Группу, в которую входил помощник конгрессмена Кэмерон Каска, удерживали более часа. Для разрешения ситуации им пришлось обратиться в посольство США в Иерусалиме.

Противостояние между Палестиной и Израилем на протяжении многих десятилетий остается главным фактором нестабильности и вооруженных столкновений на Ближнем Востоке. В соответствии с решением ООН от 1947 года, принятым при активном участии Советского Союза, предполагалось создание двух суверенных государств — израильского и палестинского, однако сформировано было только первое из них. Российская Федерация последовательно придерживается позиции, что долгосрочное разрешение данного кризиса возможно лишь на принципах утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» концепции. Этот подход предполагает признание суверенной Палестины в границах 1967 года с административным центром в Восточном Иерусалиме.

Ранее в Израиле произошли столкновения между военными и еврейскими поселенцами.