Киев мог потерять контроль над некоторыми сотрудниками своего силового аппарата. Об этом в X заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер, комментируя покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

«То, происходили ли события по распоряжению государства или случились самовольно, не имеет первостепенного политического значения, так как Киев утратил контроль над частями своего силового аппарата», — отметил в своем посте политик.

Фронмайер также подчеркнул, что, по мнению АдГ, «безответственно» и «опасно» снабжать такой «государственный аппарат» оружием, при этом продолжая продвигать страну в направлении к присоединению в Евросоюз. Депутат призвал немецкое правительство перестать игнорировать правовые стандарты в отношении Киева.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Кроме того, травмы получили еще два человека. Издание Nice-Matin писало, что предприниматель вышел из комы, его состояние «обнадеживающее». Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская, ее Интерпол объявил в международный розыск. 6 июля под Киевом Березовскую обнаружили без признаков жизни. В ликвидации женщины признался действующий сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее в Монако рассказали о состояния раненого при взрыве украинского бизнесмена.