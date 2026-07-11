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Политика

Психолог рассказал, что могут значить навязчивые сны об умерших

Психолог Крупин: сны об умершем могут быть признаком непрожитого горя
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сны об умершем могут стать отражением незакрытого гештальта, связанного с этим человеком, например чувством вины, которое человек испытывал по отношению к ушедшему. Об этом RT рассказал клинический психолог Владимир Крупин.

«У человека мелькает ассоциация, если у него есть какие-то глубокие незакрытые отношения», — пояснил специалист.

По его словам, точное толкование сновидений зависит от контекста и истории жизни человека, но чаще всего такие сны связаны с непрожитым горем.

Триггером для человека может стать любая ассоциация с ушедшим, к примеру, случайно увиденная фотография или упоминание его имени в разговоре, уточнил Крупин.

До этого в Италии ученые провели исследование и узнали, что снится людям незадолго до ухода из жизни. Они опросили более 200 специалистов паллиативной помощи, которые поделились рассказами своих подопечных, и выяснили, что сны на закате жизни подчиняются определенному сценарию.

Ранее в отделении медицины сна Сеченовского университета рассказали, кто чаще всего видит цветные сны.

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