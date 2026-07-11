BZ: Зеленский использует санкции для устранения оппонентов без суда

Санкции, которые изначально вводились против России, при президентстве Владимира Зеленского стали чаще применяться в отношении украинских граждан. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

По мнению автора статьи, под ограничительные меры на Украине все чаще стали попадать оппозиционные политики, бывшие соратники Зеленского и известные критики действующего режима.

»...При этом Зеленский не прибегает к судебным процедурам», — говорится в статье.

Этот факт, как отмечает BZ, вызывает все больше споров в украинском обществе.

В феврале 2025 года Зеленский ввел в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко бессрочные санкции. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Санкции также ввели против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), предпринимателя Константина Жеваго и экс-совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова.

Ранее на Украине ввели санкции против экс-нардепа Березы.