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Политика

Президент Финляндии поделился позицией Китая в отношении ядерных ударов по Украине

Президент Стубб: Китай отверг вероятность применения ядерного оружия на Украине
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Китай уверен, что в ходе конфликта на Украине не будет использоваться ядерное оружие. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, чьи слова приводит CNBC.

Он сообщил, что некоторое время назад принимал в Финляндии на ужине министра иностранных дел КНР Ван И. В ходе беседы стороны затронули «ядерный вопрос», уточнил президент. По его словам, «китайцы очень категорично заявили», что этого не произойдет.

При этом Стубб не исключил дальнейшей эскалации.

«Очень важно, чтобы мы смогли сдержать эту ситуацию, но существует опасность эскалации, и мы должны относиться к ней серьезно», — сказал он.

До этого бывший посол Соединенных Штатов на Украине Стивен Пайфер заявил, что вероятность применения ядерного оружия в ходе конфликта не равна нулю, однако остается «очень, очень, очень низкой». По его словам, такой сценарий откроет «ящик Пандоры», а последствия будут непредсказуемыми, неприятными и потенциально катастрофическими для всех сторон.

Ранее Россия допустила применение ядерного оружия, чтобы быстрее взять Донбасс.

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