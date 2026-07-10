В Госдуме назвали развитие промышленности ключом к суверентиету РФ

Развитие промышленности, в том числе станкостроения и машиностроения — одно из необходимых условий для обеспечения суверенитета России. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал зампредседателя Государственной думы Александр Бабаков.

Он подчеркнул, что в стране изменилось отношение к собственному производству.

«Произошло изменение в голове людей. Это самое главное. Если раньше превалировала позиция «продадим сырье и купим все остальное», то это ушло в прошлое», — сказал парламентарий.

Россия в состоянии производить и по качеству, и по количеству не хуже других стран, добавил он.

В июле Госдума приняла законопроект о развитии отечественных ИИ-технологий.

Документ закрепит единый понятийный аппарат. Он включает определения искусственного интеллекта, технологий и сервисов на его основе. Предполагается, что это сформирует единые подходы к отраслевому регулированию.

Особое внимание уделено использованию ИИ в чувствительных отраслях. Для сфер безопасности, обороны, госуправления, социальной политики и образования предложено применять преимущественно отечественные решения.

Ранее в Кремле заявили, что мир не вернется к состоянию прошлого десятилетия.