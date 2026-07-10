В Грузии назвали трагичной обстановку в ОБСЕ

Обстановка в ОБСЕ «трагична». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя принятую организацией резолюцию с критикой его страны. Слова политика цитирует газета «Взгляд»

«Этот документ даже не заслуживает нашей оценки, но мы сделаем соответствующие выводы. <...> К сожалению, резолюции подобного типа снижают доверие грузинской общественности к ОБСЕ», — сказал Кобахидзе.

Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ докатилась до уровня Джо Уилсона (американского конгрессмена, лоббирующего грузинскую радикальную оппозицию), добавил он.

Накануне грузинская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ в Гааге, протестуя против принятия так называемой Гаагской декларации, в которую вошла резолюция о Грузии.

Глава грузинской делегации, депутат парламента Грузии Николоз Самхарадзе, выразил протест, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам.

В резолюции выражена обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году. В документе отмечается, что доклады международных наблюдателей свидетельствуют о многочисленных нарушениях в ходе кампании.

Ранее в Грузии усомнились в необходимости приглашения наблюдателей ОБСЕ на выборы в 2028 году.