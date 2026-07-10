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Политика

В Латвии крупная компания уволит более четверти сотрудников из-за антироссийских санкций

Крупнейшая грузовая компания Латвии уволит почти 30% сотрудников из-за санкций
Global Look Press

Крупнейшая грузовая компания Латвии LDz Cargo уволит почти 30% сотрудников из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на сотрудника компании, пожелавшего остаться анонимным.

Отмечается, что сокращения начнутся с 1 августа. По данным латвийских СМИ, в первом квартале текущего года объем грузоперевозок компании уменьшился на 18%, а доходы бюджета республики от грузового транзита – с 14 до 3%.

По словам собеседника агентства, ситуация в фирме испортилась уже давно. Сначала сотрудникам обещали, что нужно потерпеть немного, говорили, что без России компания не пропадет. Руоводство рассчитывало заключить другие договоры, но ничего не получилось, ситуация не нормализировалась.

Источник добавил, что после введения Латвией антироссийских санкций зарплаты у людей снизились из-за того, что их лишили подработок. Работники третий год подряд получают лишь оклад, премий тоже нет. Избежать увольнения удалось тем, кто согласился перейти на другую должность с еще меньшим окладом, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Microsoft готовится к новой волне массовых сокращений.

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