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Политика

Коллеги Рубио из 60 стран не хотят ехать к нему на встречу по борьбе с «Антифа»

WP: призыв Рубио к коллегам из 60 стран о борьбе с «Антифа» не получил отклика
Brendan Smialowski/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио пригласил представителей более 60 стран в Госдепартамент на встречу по борьбе с «возрождением транснационального ультралевого терроризма». Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, встреча назначена на 16 июля, однако реакция союзников оказалась сдержанной. Часть европейских дипломатов на условиях анонимности заявили WP, что не понимает, почему их пригласили.

«У нас нет «Антифа»», — сказал один из собеседников.

Еще один дипломат заявил, что правоохранительные органы его государства не сосредоточены на левом терроризме, поскольку эта угроза не считается в стране приоритетной.

Приглашения разослали на прошлой неделе, а ответ об участии попросили дать уже к пятнице. Несколько стран сообщили, что их министры иностранных или внутренних дел, вероятно, не приедут из-за плотного летнего графика.

Это не первая попытка администрации США добиться международной поддержки своей трактовки «транснационального ультралевого терроризма» как серьезной террористической угрозы.

В конце мая похожая встреча в Нидерландах прошла без заметного эффекта: большинство участников дали понять, что не разделяют американский взгляд на проблему. Еще одна встреча в Вашингтоне в начале июня, как пишет WP, оказалась «пустышкой», причем организаторы якобы уже в ходе мероприятия рассылали письма с призывом все же явиться.

Внутри американского правительства эта линия тоже вызывает сопротивление. Некоторые аналитики разведсообщества отказывались выступать на межведомственных совещаниях по теме «транснационального ультралевого терроризма», поскольку не считают его серьезной контртеррористической угрозой.

Ранее США внесли в список террористов связанные с «Антифа» объединения.

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