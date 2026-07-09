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Политика

Украина отвергла свою причастность к атаке на «Северные потоки»

На Украине отказались признать причастность к подрыву на «Северных потоках»
РИА Новости

Украина отказалась признать свою причастность к подрыву на «Северных потоках». Это следует из заявления офиса генпрокурора Украины по результатам проведенных следственных действий.

«Не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина», — говорится в заявлении.

В генпрокуратуре отметили, что расследование всех обстоятельств дела еще не завершено.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Позднее компания-оператор газопроводов Nord Stream AG подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после терактов в 2024 году. В апреле 2026 года начался судебный процесс по делу, который завершился 11 июня.

Ранее в Германии обвинили подорвавшего «Северные потоки» в военном преступлении.

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