СМИ узнали, в каком расположении духа Трамп покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп покинул саммит НАТО в Анкаре в хорошем расположении духа, развеяв тем самым главные страхи европейских лидеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

Автор статьи отмечает, что это было лучшее, на что мог рассчитывать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, даже несмотря на то, что мероприятие началось не слишком удачно. Именно к такому результату генсек стремился весь последний год, с тех пор как американский лидер в прошлом году покинул саммит НАТО в Нидерландах после шквала критики, говорится в публикации.

По словам источников канала, Трамп остался в хорошем настроении, заявив, что в зале заседаний «царила любовь», а участники саммита буквально засыпали его комплиментами. Комментируя такое поведение европейских лидеров, президент США признал: если у коллег и был расчет «подобраться к нему» через лесть, то этот план полностью сработал.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не стал критиковать лидеров НАТО на закрытом заседании.