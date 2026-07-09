Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ узнали, в каком расположении духа Трамп покинул саммит НАТО

CNN: Трамп покинул саммит НАТО в Анкаре в хорошем настроении
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп покинул саммит НАТО в Анкаре в хорошем расположении духа, развеяв тем самым главные страхи европейских лидеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

Автор статьи отмечает, что это было лучшее, на что мог рассчитывать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, даже несмотря на то, что мероприятие началось не слишком удачно. Именно к такому результату генсек стремился весь последний год, с тех пор как американский лидер в прошлом году покинул саммит НАТО в Нидерландах после шквала критики, говорится в публикации.

По словам источников канала, Трамп остался в хорошем настроении, заявив, что в зале заседаний «царила любовь», а участники саммита буквально засыпали его комплиментами. Комментируя такое поведение европейских лидеров, президент США признал: если у коллег и был расчет «подобраться к нему» через лесть, то этот план полностью сработал.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не стал критиковать лидеров НАТО на закрытом заседании.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!