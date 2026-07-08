Захарова призвала Эстонию удержаться от претензий к МОК и призывов лишить его финансирования

Захарова предостерегла Эстонию от попыток диктовать свою волю МОК

Эстония намерена лишить Международный олимпийский комитет (МОК) европейского финансирования из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, однако не ей диктовать Европе свою волю. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими «достижениями» диктовать, кому что финансировать», — подчеркнула дипломат.

Захарова сообщила, что Эстония направила свои требования еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.

Накануне стало известно, что МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, объявив выданные ранее рекомендации не актуальными.

Олимпийский комитет России был отстранен МОК 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее МОК отложил решение о флаге и гимне России на Олимпиадах.