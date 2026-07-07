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Политика

Политолог оценил заявление МИД Бразилии об угрозе вторжения США

Американист Дудаков: вероятность военного вторжения США в Бразилию невысока
Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятность военного вторжения США в Бразилию близка к нулю, несмотря на то, что Вашингтон не забывает про Латинскую Америку. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя соответствующие опасения министра иностранных дел страны Мауро Виэйра.

«Думаю, опасения Бразилии по поводу вторжения США — это попытка действующей власти усилить свои позиции на предстоящих в октябре президентских выборах», — считает эксперт.

Он напомнил, что в этой гонке администрация Дональда Трампа поддерживает правые силы, которые представляет Флавио Болсонару. Что касается левых, во главе с президентом Лулой да Силвой, для них противостояние с США стало выигрышной повесткой, поскольку тарифы Вашингтона против Бразилии подняли рейтинги нынешнего лидера.

Как заявил Виэйра, недавнее решение США о признании крупнейших преступных группировок Бразилии террористическими организациями создает серьезные риски для страны. По его словам, данный указ американских властей может негативно сказаться на финансовых и миграционных аспектах для бразильских граждан. Кроме того, существует вероятность применения военной силы Соединенных Штатов на территории республики.

Ранее в России оценили возможность «войны» США с Бразилией.

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