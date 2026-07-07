Спикер Рады встретился с Вучичем в Сербии

Спикер Рады Стефанчук встретился с Вучичем и заявил о близости Украины и Сербии

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук прибыл с визитом в Сербию и провел встречу с главой государства Александром Вучичем. Публикация появилась на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стефанчук проинформировал о «последствиях последних ударов» ВС РФ, а также поблагодарил Сербию и сербский народ «за гуманитарную поддержку Украины, помощь в восстановлении энергетического сектора».

Спикер Рады подчеркнул, что Киев и Белград не являются конкурентами на пути евроинтеграции. Речь идет о партнерстве, в котором можно «укреплять друг друга», считает он.

«Украина и Сербия – близкие страны, которые понимают друг друга. Именно поэтому для нас важно поддерживать открытый политический диалог, развивать сотрудничество и укреплять доверие между нашими государствами. Благодарен президенту Вучичу за встречу, внимание к Украине и признание мужества украинского народа, который сегодня защищает свое государство, свободу и будущее», – написал Стефанчук.

В мае Вучич провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент Сербии назвал беседу «открытой и конструктивной». Он уточнил, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также путь Киева и Белграда в Евросоюз. Также был затронут вопрос экономического сотрудничества.

Ранее Вучич назвал главную внешнеполитическую цель Сербии.