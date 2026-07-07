Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Политика

Спикер Рады встретился с Вучичем в Сербии

Спикер Рады Стефанчук встретился с Вучичем и заявил о близости Украины и Сербии
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук прибыл с визитом в Сербию и провел встречу с главой государства Александром Вучичем. Публикация появилась на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стефанчук проинформировал о «последствиях последних ударов» ВС РФ, а также поблагодарил Сербию и сербский народ «за гуманитарную поддержку Украины, помощь в восстановлении энергетического сектора».

Спикер Рады подчеркнул, что Киев и Белград не являются конкурентами на пути евроинтеграции. Речь идет о партнерстве, в котором можно «укреплять друг друга», считает он.

«Украина и Сербия – близкие страны, которые понимают друг друга. Именно поэтому для нас важно поддерживать открытый политический диалог, развивать сотрудничество и укреплять доверие между нашими государствами. Благодарен президенту Вучичу за встречу, внимание к Украине и признание мужества украинского народа, который сегодня защищает свое государство, свободу и будущее», – написал Стефанчук.

В мае Вучич провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент Сербии назвал беседу «открытой и конструктивной». Он уточнил, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также путь Киева и Белграда в Евросоюз. Также был затронут вопрос экономического сотрудничества.

Ранее Вучич назвал главную внешнеполитическую цель Сербии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!